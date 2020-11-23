Эксперт объяснил, почему критика расхода средств из "ковидного" фонда на дороги беспочвенна 

Фото: Юрий Атманюк (facebook.com)

По мнению Атаманюка, заявления Уманского не отображают провальную подготовку Минздрава к эпидемии COVID-19

В ситуации вокруг скандальных заявлений экс-министра финансов Украины и бывшего советника главы Офиса президента Игоря Уманского касательно расходования средств Фонда по борьбе с COVID-19 на дороги, более важным является то, что Министерство здравоохранения не использовало даже те деньги, которые были на эти цели выделены.

Об этом заявил первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экономический эксперт Юрий Атаманюк в комментарии "24 каналу".

"Давайте начнем с того, а правильно ли - не использовать на здравоохранение деньги, которые были на эти цели выделены? Сегодня у нас есть 20 млрд грн, которые Минздрав не потратил на аппараты ИВЛ, на маски, на оборудование коек с кислородом. В стране катастрофа с подготовкой к взрывному росту заболеваемости - а у нас деньги лежат практически на депозите", - отмечает Атаманюк.

По его мнению, эти средства не зависят от налоговых поступлений или других "защищенных" статей. Однако, из-за низкого качества управления министерством - потратили всего треть от положенного.

"Если бы Минздрав прямо полностью израсходовал положенные деньги - и ему не хватило, тогда да, можно было бы говорить, что финансирование дорог можно отложить. Но в нашей ситуации - не тратить на медицину, да еще и "охлаждать" экономику - это не выход", - считает экономист.

Атаманюк убежден, дороги - это мультипликатор ВВП сразу в 5-6 раз за счет смежных отраслей, плюс 60% возвращается в бюджет в виде налогов.

"Стимулирование экономики - это борьба с последствиями. Действительно, в стране не хватает аппаратов ИВЛ, средств защиты, койкомест. Но вопрос тут не к "Укравтодору", которому спустил эти деньги Кабмин. Которому - в свою очередь - разрешила так делать Верховная рада. Вопрос к Минздраву, который не может использовать даже те средства, которые ему были выписаны", - добавляет первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Он также не исключает, что подобной критикой в правительстве решили отвести удар от главы Минздрава Максима Степанова, работой которого недовольно подавляющее большинство депутатов.

Напомним, 14 ноября Игорь Уманский, который накануне уволился из Офиса президента, заявил, что деньги с "ковидного фонда", которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель и обвинил власть в потере восприятия реальности.