Эксперт объяснил, чем именно вызваны возможные отставки министров Кабмина

"Осенний facelift монобольшинства в парламенте завершился обновленным бампером и решеткой радиатора, (выражаясь автомобильной, а не корабельной терминологией) президиума Верховной рады после отставки Разумкова (Дмитрия Разумкова, - бывшего главы парламента, - ред.). Теперь "слуги" вернулись к вопросу обновления более бюджетной версии собственного модельного ряда, переформатирования и обновления моноправительства. На следующей неделе ожидаем презентацию "народного автомобиля с новыми дисками и оптикой". О замене всего правительства Шмыгаля речь не идет", - написал Вигиринский.

По словам эксперта, власти стремятся возложить ответственность на конкретных министров.

"В идеале, не общаться с потребителями о причине, признавая просчет инженеров. Лучше сослаться на то, что есть перебои со снабжением, или потерей инновационности. Поэтому слуги активно работают над тем, чтобы кандидаты на выход самостоятельно писали заявление об отставке. Мол, "это не кадровая ошибка, а признание министрами своей несостоятельности эффективно работать", - прогнозирует политолог.

Первым, по его словам, написал заявление об отставке министр экологии Роман Абрамовский. Его в должности должен заменить нардеп от "Слуги народа" Андрей Жупанин.

Также, по его информации, в отставку может уйти министр обороны Андрей Таран, "откровенно проваливший свою работу".

"Министерство обороны является антилидером по освоению средств, выделенных на оборонные закупки. Заменить его может нынешний глава минреинтеграции Алексей Резников", - пишет политолог.

Также, по его мнению, Минреинтеграции вместо Резникова может возглавить нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Долгое время ходили слухи о ее желании возглавить Министерство обороны, но в Офисе не решились на этот шаг, потому что МО стал бы жертвой хейта в социальных сетях и очень тяжело было бы партнерам в НАТО объяснять такое оригинальное назначение", - объясняет Вигиринский.

Также, по его информации, уже принято решение об отставке министра Кабинета Министров Олега Немчинова.

"Главной причиной отставки Немчинова, по слухам, является именно то, что он начал в Кабмине собственную игру. Говорят, что кроме ливней проектов отдельных решений правительства, сокрытия официальных писем и блокирования юридической процедуры согласования документов, его упрекают в интересах определенных олигархических групп", - пишет Вигиринский.

Заменить Немчинова в должности может председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин, прогнозирует политолог.

Также, считает эксперт, наконец-то принято окончательное решение замены Марины Лазебной в Минсоцполитике.

"Она уже достаточно собрала вокруг себя негатив. Однако в ОП долго не могли найти "камикадзе", который согласился бы возглавить это непростое министерство. Сейчас на эту должность претендует нынешний заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко", - отметил политолог.