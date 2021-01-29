Эксперт обратил внимание на привлечение патриотических сил в рейдерских атаках на бизнес

Проблема привлечения патриотических сил к давлению и рейдерским атакам на бизнес становится более системной. В частности, это заметно в ситуации вокруг киевского рынка "Столичный".

Об этом написал журналист Сергей Иванов в Facebook.

"Недавно узнал от знакомых об участии активистов "Правого сектора" в откровенно рейдерской схеме по рынку “Столичный”. Ситуация там простая: киевские предприниматели Влада Молчанова и Сергей Коровченко, известный как экс-начальник Главного управления юстиции АР Крым во время оккупации полуострова и фигурант "пленок Глазьева", а также совладелец торговой сети Novus Раймондас Туменас пытаются захватить рынок вопреки закону и позиции Минюста, до принятия судебного решения, а "Правый сектор" устраивает уличные перформансы в пользу рейдеров", - написал он

По его мнению, это становится возможным из-за того, что в Украине отсутствует качественное антирейдерское законодательство, которое сделало бы привлечение подобных организаций ненужным.

Напомним, в прошлом году представители "Правого сектора" заявили о начале бессрочной акции протеста возле рынка "Столичный", едавно они провели несколько митингов под зданием Офиса противодействия рейдерству, призвав Миньюст вмешаться в ситуацию на рынке "Столичный".

Также сообщалось, что мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах в прошлом году заказал аудит "Столичного". Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 млн долларов. По мнению Стельмаха, эти действия были совершены группой миноритарных акционеров во главе с Владой Молчановой.

Кроме того, по его словам, результаты аудита показали, что рынок умышленно приходился администрацией до банкротства. Предприниматель убежден: за этим стоит желание владелицы компании Stolitsa Group за бесценок выкупить землю рынка для построения нескольких многоэтажек.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га