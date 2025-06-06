Експерт про нічний обстріл України: не помста Росії за "Павутину"

Як відзначив експерт, усі заяви щодо "помсти", є лише спробою ворога нав'язати наратив. Терористи регулярно готують проти України масштабні обстріли, а після цього стверджують, що нібито "оборонялися".

"Тому не треба повторювати за ними ці всі речі. Вони здійснюють терор українського населення. Це те, що вони системно роблять. Це чітка і зрозуміла їхня позиція. Скоріш за все вони готувалися (до атаки на Україну, - ред), але тут же ж (голова СБУ Василь, - ред.) Малюк з'явився зі своєю "Павутиною", роздовбали ж багато стратегів скоріш за все", - додав Загородний.

Експерт зауважив, що навіть російські z-патріоти залишились незадоволені сьогоднішнім обстрілом. Втім, ймовірно ж, Росія вже не має можливості проводити такі операції більш інтенсивно.

"Згадаємо осінь 2022 року чи осінь 2023-го, памʼятаєте наскільки частіше прилітали ракети, як часто були атаки на Україну? А це зараз означає, що не все так добре у росіян. Тому що у росіян є дві опції - або стріляють, або не можуть. Тоді вони розповідають про" жест доброї волі... Це говорить про те, що потенціал Росії все ж таки падає, бо якби вони могли, вони давно це робили, якщо не можуть, то значить не можуть", - пояснив експерт.