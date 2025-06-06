Експерт про нічний обстріл України: не помста Росії за "Павутину"
Сьогоднішній масштабний обстріл України не був помстою Російської Федерації (РФ) за операцію Служби безпеки України (СБУ) "Павутина".
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
Як відзначив експерт, усі заяви щодо "помсти", є лише спробою ворога нав'язати наратив. Терористи регулярно готують проти України масштабні обстріли, а після цього стверджують, що нібито "оборонялися".
"Тому не треба повторювати за ними ці всі речі. Вони здійснюють терор українського населення. Це те, що вони системно роблять. Це чітка і зрозуміла їхня позиція. Скоріш за все вони готувалися (до атаки на Україну, - ред), але тут же ж (голова СБУ Василь, - ред.) Малюк з'явився зі своєю "Павутиною", роздовбали ж багато стратегів скоріш за все", - додав Загородний.
Експерт зауважив, що навіть російські z-патріоти залишились незадоволені сьогоднішнім обстрілом. Втім, ймовірно ж, Росія вже не має можливості проводити такі операції більш інтенсивно.
"Згадаємо осінь 2022 року чи осінь 2023-го, памʼятаєте наскільки частіше прилітали ракети, як часто були атаки на Україну? А це зараз означає, що не все так добре у росіян. Тому що у росіян є дві опції - або стріляють, або не можуть. Тоді вони розповідають про" жест доброї волі... Це говорить про те, що потенціал Росії все ж таки падає, бо якби вони могли, вони давно це робили, якщо не можуть, то значить не можуть", - пояснив експерт.
Операція "Павутина"
1 червня Україна реалізувала масштабну спецоперацію, в ході якої безпілотники СБУ завдали ударів по чотирьох російських авіабазах: "Белая", "Дягилево", "Оленья" та "Іваново".
За інформацією СБУ, внаслідок атаки вдалося знищити або пошкодити 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації. Детальніше про перебіг операції - у матеріалі РБК-Україна.
Цієї ж ночі, 6 червня, Росія вдалась до масштабного обстрілу проти України. Терористи запустили 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.