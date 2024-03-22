Експерт про нічний обстріл: росіяни намагались залишити без світла половину України

Сьогодні, 22 березня, росіяни вдались до наймасштабнішої атаки проти енергетичної інфраструктури України. Намагались залишити без світла щонайменше половину країни.

За словами Харченка, атаку була комбінованою, добре продумано й давно спланованою. По її характеру зрозуміло, що ворог збирав детальну інформацію про кожен об'єкт генерації, який планував атакувати.

"Операція була дуже старанно спланована для того, щоб розділити українську енергосистему на кілька шматків і таким чином спровокувати блекаут що найменш на половині території України, а в ідеальному варіанті для них - на всій території України", - зауважив Харченко.

Зокрема атака, як пояснив експерт, відбулась в усіх площинах. Окрім фізичної атаки, ворог також одночасно вдався до інформаційного тиску й кібератаки.

"І ці атаки були стосовно високовольтних мереж "Укренерго", але навіть вони прорахували окремі важливі підстанції обленерго. Але зараз можна сміливо сказати, що їм це не вдалося. Їм не вдалося роздробити енергосистему, їм не вдалося добитися блек-ауту і вже не вдасться", - відзначив експерт.

Він додав, що сьогодні також важливо працювати інформаційно, аби боротись з тими фейками, які наразі вкидаються ворогом щодо "Дніпровської ГЕС" чи відключення в Харкові.

"Зараз ще йде оцінка повноцінних наслідків, тому що важко ще сказати про всі результати атаки, про всі вражені чи частково вражені об'єкти. Але вже зрозуміло, що живлення в більшості випадків дасться відновити протягом сьогоднішнього дня - робота вже йде. Точно сказати про глобальний наслідок можна буде скоріше десь ввечорі", - додав Харченко.

Масований обстріл у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу, а саме:

63 ударні БпЛА типу Shahed-136/131, які були запущені з району російського Приморсько-Ахтарвську;

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

40 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 крилатих ракет Х-22;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

55 "Шахедів";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.