Эксперт о недостатках закона о выбросах: нужно создать свой справочник технологий

Необходим взвешенный подход при подготовке законопроекта об уменьшении промышленных выбросов (4167), а не слепое копирование действующих в Европе норм. Это касается и справочника наилучших доступных технологий, который вводится в действие этим законопроектом.

По его мнению, в Украине нереально применить нормы европейского справочника наилучших доступных технологий - нам нужно разработать свой, который будет учитывать национальные особенности нашей страны.

"В каждой стране в Европе есть свои национальные отклонения, скажем так. Во многих странах есть к этому сборнику национальные отклонения… Как называется сборник? Наилучшие доступные технологии. Вот нам надо создать те технологии, которые возможны в Украине. А после этого уже рассматривать нормативы, которые можно достичь при внедрении данных технологий", - сказал Борисенко.

При этом, по его словам, ключевым является доступность технологий, которые могут быть внедрены в нашей стране.

"Главное слово - наилучшие и доступные. Мы не можем изобретать самолет сейчас, который в Европе есть, но до которого нам еще далеко", - подчеркнул Борисенко.

По его мнению, власти не следует спешить с утверждением новых норм промышленных выбросов. Сначала необходимо глубоко проработать этот вопрос с экспертами, специалистами и участниками рынка, и подготовить взвешенный документ с учетом украинских реалий. В противном случае Украина может потерять целые отрасли промышленности.