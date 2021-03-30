Експерт про недоліки закону щодо викидів: потрібно створити свій довідник технологій

Необхідний зважений підхід при підготовці законопроекту про зменшення промислових викидів (4167), а не сліпе копіювання діючих у Європі норм. Це стосується і довідника найкращих доступних технологій, який вводиться в дію цим законопроектом.

На його думку, в Україні нереально застосувати норми європейського довідника найкращих доступних технологій - нам потрібно розробити свій, який буде враховувати національні особливості нашої країни.

"У кожній країні в Європі є свої національні відхилення, скажімо так. У багатьох країнах є до цього збірника національні відхилення... Як називається збірка? Найкращі доступні технології. Ось нам треба створити ті технології, які можливі в Україні. А після цього вже розглядати нормативи, які можна досягти при впровадженні цих технологій", - сказав Борисенко.

При цьому, за його словами, ключовим є доступність технологій, які можуть бути впроваджені в нашій країні.

"Головне слово - найкращі та доступні. Ми не можемо винаходити літак зараз, який у Європі є, але до якого нам ще далеко", - підкреслив Борисенко.

На його думку, владі не слід поспішати з затвердженням нових норм промислових викидів. Спочатку необхідно глибоко опрацювати це питання з експертами, фахівцями й учасниками ринку, і підготувати виважений документ з урахуванням українських реалій. В іншому випадку Україна може втратити цілі галузі промисловості.