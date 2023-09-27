Експерт назвав умову прискорення темпів наступу ЗСУ на Мелітополь

Так, за словами політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, зараз основна мета наступу ЗСУ на півдні - вийти на Токмак трасою Т0408, звичайно, шляхом звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку. Контроль над логістичною артерією 0408 дозволить вийти на північну браму в Токмак.

"Далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас краще, щоб росіяни відступили, бо оточення вимагатиме великих сил і займе більше часу", - зазначив експерт.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, що принаймні в перспективі цього року українська армія орієнтуватиметься на вихід впритул до Токмака. Це важливо, оскільки через окуповане місто у Запорізькій області проходить залізнична гілка, що з'єднує Мелітополь із Волновахою, на якій зав'язана російська логістика. Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише автомобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря. Що унеможливить швидке перекидання великих обсягів військових вантажів.

"Якщо в жовтні вдасться вийти південніше Токмака, можна буде прискорити наступ на Мелітополь. І тоді погіршення погоди, осінні зливи не матимуть для нас критичного значення. Якщо ми знаходимося біля Мелітополя або хоча б на шляху до нього з боку Токмака", - вважає Коваленко.

Ситуація на Запорізькому напрямі

За даними Генштабу, українські бійці продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Зокрема, українські сили просунулися на заході Запорізької області.

Як повідомлялося, 23 вересня телеканал CNN опублікував частину інтерв'ю з командувачем Таврійським напрямком Олександром Тарнавським, в якому він заявив про прорив лінії оборони росіян поблизу Вербового. Детальніше про ситуацію на Запорізькому напрямі – у матеріалі РБК-Україна.