Експерт назвав перешкоди для імпорту електроенергії з ЄС

За словами експерта, атомна генерація залишається основним джерелом електроенергії в Україні, виробляючи 60% електроенергії. Наразі в країні працює 9 атомних блоків.

Омельченко також зазначив, що приблизно 10-15% виробляють теплові електростанції. Відновлювальні джерела енергії влітку генерують 10-15-20%, а зараз - менше 10%. Частка гідроенергетики в енергобалансі - близько 7%.

Крім того, експерт окреслив важливість зростання імпорту електроенергії.

"Імпорт за рахунок переговорів України з мережею операторів ENTSO-Е Європи збільшився на 400 МВт. Зараз ця квота сягає 2,1 ГВт. В принципі це нормально, це більше ніж 2 атомних блоки", - сказав він.

Водночас Омельченко застеріг про потенційні проблеми через вплив граничних цін на ринку (прайс-кепів). Експерт попередив, що станеться, якщо їх не змінити.

"Якщо цього не зробити, тоді вийде ситуація, коли нам буде потрібна електрична енергія для того, щоб не вводити по годинні відключення. І вона буде, ця електрична енергія. Але ми не зможемо її купувати, оскільки комерційно це буде невигідно", - сказав він.

Раніше аналітикиня з ExPro Electricity Дар'я Орлова наголосила, що рішення про підвищення граничних цін на енергоринку може позитивно вплинути на імпорт електроенергії з Європейського Союзу. За її словами, відсутність регуляторних змін може призвести до залучення аварійної допомоги, яка значно дорожча, або до обмежень споживачів.