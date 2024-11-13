Експерт назвав перешкоди для імпорту електроенергії з ЄС

Для повноцінного імпорту електроенергії з Європейського Союзу Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка в ефірі ТРК "Київ".
За словами експерта, атомна генерація залишається основним джерелом електроенергії в Україні, виробляючи 60% електроенергії. Наразі в країні працює 9 атомних блоків.
Омельченко також зазначив, що приблизно 10-15% виробляють теплові електростанції. Відновлювальні джерела енергії влітку генерують 10-15-20%, а зараз - менше 10%. Частка гідроенергетики в енергобалансі - близько 7%.
Крім того, експерт окреслив важливість зростання імпорту електроенергії.
"Імпорт за рахунок переговорів України з мережею операторів ENTSO-Е Європи збільшився на 400 МВт. Зараз ця квота сягає 2,1 ГВт. В принципі це нормально, це більше ніж 2 атомних блоки", - сказав він.
Водночас Омельченко застеріг про потенційні проблеми через вплив граничних цін на ринку (прайс-кепів). Експерт попередив, що станеться, якщо їх не змінити.
"Якщо цього не зробити, тоді вийде ситуація, коли нам буде потрібна електрична енергія для того, щоб не вводити по годинні відключення. І вона буде, ця електрична енергія. Але ми не зможемо її купувати, оскільки комерційно це буде невигідно", - сказав він.
Раніше аналітикиня з ExPro Electricity Дар'я Орлова наголосила, що рішення про підвищення граничних цін на енергоринку може позитивно вплинути на імпорт електроенергії з Європейського Союзу. За її словами, відсутність регуляторних змін може призвести до залучення аварійної допомоги, яка значно дорожча, або до обмежень споживачів.
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