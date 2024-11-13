Эксперт назвал препятствия для импорта электроэнергии из ЕС

По словам эксперта, атомное поколение остается основным источником электроэнергии в Украине, производя 60% электроэнергии. В настоящее время в стране работает 9 атомных блоков.

Омельченко также отметил, что около 10-15% производят тепловые электростанции. Возобновляемые источники энергии летом генерируют 10-15-20%, а сейчас – менее 10%. Доля гидроэнергетики в энергобалансе – около 7%.

Кроме того, эксперт очертил важность роста импорта электроэнергии.

"Импорт за счет переговоров Украины с сетью операторов ENTSO-Е Европы увеличился на 400 МВт. Сейчас эта квота достигает 2,1 ГВт. В принципе это нормально, это более 2 атомных блоков", - сказал он.

В то же время Омельченко предостерег о потенциальных проблемах из-за влияния предельных цен на рынке (прайс-кепов). Эксперт предупредил, что произойдет, если их не изменить.

"Если этого не сделать, тогда получится ситуация, когда нам потребуется электрическая энергия для того, чтобы не вводить по часовым отключениям. И она будет, эта электрическая энергия. Но мы не сможем ее покупать, поскольку коммерчески это будет невыгодно", - сказал он.

Ранее аналитика из ExPro Electricity Дарья Орлова подчеркнула, что решение о повышении предельных цен на энергорынке может положительно повлиять на импорт электроэнергии из Европейского Союза. По ее словам, отсутствие регуляторных изменений может привести к привлечению аварийной помощи, которая значительно дороже, или ограничениям потребителей.