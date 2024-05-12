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Експерт назвав нові ризики для Харкова, якщо росіяни підійдуть на 25-30 кілометрів

Харків, Неділя 12 травня 2024 19:23
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Експерт назвав нові ризики для Харкова, якщо росіяни підійдуть на 25-30 кілометрів Ілюстративне фото: росіяни можуть обстрілювати Харків із артилерії у разі просування (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Російські окупанти матимуть змогу використовувати для обстрілів Харкова свою артилерію, якщо їм вдасться підійти до міста на відстань 25-30 кілометрів.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що артилерійські обстріли Харкову загрожують, якщо росіяни просунуться до села Липці.

Експерт назвав нові ризики для Харкова, якщо росіяни підійдуть на 25-30 кілометрівФото: Липці на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Треба розуміти, що там буде 25-30 кілометрів, а цього достатньо, щоб забезпечити вогневий вплив. Тобто ствольна артилерія зможе дістати до північних та північно-східних околиць Харкова. Сподіваюся, що наступальний темп вдасться збити, і ми зупинимо їх у результаті комплексних оборонних дій", - заявив Мусієнко.

Він також додав, що перебіг подій залежить від того, як швидко Україна зміцнить свої сили на півночі Харківської області, скільки зброї буде використано та як швидко проходитиме постачання допомоги від країн Заходу.

"Якщо буде вжито весь комплекс заходів, думаю, їм не дадуть просунутися далі, ніж на 1-2 кілометри. Якщо ні, доведеться відійти вже на лінії оборони по Харкову. Вони досить міцні і зможуть довго стримувати ворога", - розповів Мусієнко.

Наступ у Харківській області

Нагадаємо, росіяни вже кілька днів поспіль активно намагаються наступати на півночі Харківської області. Вони хочуть окупувати населені пункти.

Зокрема, вчора, 11 травня, на інтерактивній карті DeepState оприлюднили дані, згідно з якими ворог зайняв шість сіл у районі Липців та Вовчанська.

Більш детально про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

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