Эксперт назвал новые риски для Харькова, если россияне подойдут на 25-30 километров
Российские оккупанты смогут использовать для обстрела Харькова свою артиллерию, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 километров.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.
Он отметил, что артиллерийские обстрелы Харькову грозят, если россияне продвинутся к селу Липцы.
Фото: Липцы на карте (нажмите, чтобы увеличить)
"Нужно понимать, что там будет 25-30 километров, а этого достаточно, чтобы обеспечить огневое воздействие. То есть ствольная артиллерия сможет достать до северных и северо-восточных окраин Харькова. Надеюсь, что наступательный темп получится сбить, и мы остановим их в результате комплексных оборонительных действий", - заявил Мусиенко.
Он также добавил, что ход событий зависит от того, как быстро Украина укрепит свои силы на севере Харьковской области, сколько оружия будет использовано и как быстро будут проходить поставки помощи от стран Запада.
"Если будет принят весь комплекс мер, думаю, им не дадут продвинуться дальше чем на 1-2 километра. Если нет, придется отойти уже на линии обороны по Харькову. Они достаточно крепкие и смогут долго сдерживать врага", - рассказал Мусиенко.
Наступление в Харьковской области
Напомним, россияне уже несколько дней подряд активно пытаются наступать на севере Харьковской области. Они хотят оккупировать населенные пункты.
В частности, вчера, 11 мая, на интерактивной карте DeepState обнародовали данные, согласно которым враг занял шесть сел в районе Липцев и Волчанска.
Более детально о ситуации - в материале РБК-Украина.
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