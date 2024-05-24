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Експерт назвав напрямки у Донецькій області, де РФ може активізуватись влітку

Фото: експерт прогнозує активізацію РФ та жорстокі бої одразу на кількох напрямках на сході влітку (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська

Росія не залишила ідеї вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тому на сході влітку одночасно можуть йти жорстокі бої на двох чи навіть трьох напрямках.

Таку думку в коментарі для матеріала РБК-Україна висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, зважаючи на все, влітку картина на фронті буде приблизно такою ж. Головна ціль - вийти на адміністративні кордони Донецької області, і росіяни продовжать тиснути у рамках цього плану.

"Це буде одночасно Краматорський та Покровський напрямки. Цілком можливо, найближчим часом ми побачимо ще й Торецький. Саме в цих локаціях будуть найжорстокіші бої", - розповів РБК-Україна Олександр Коваленко.

Ситуація на фронті в Україні

Для російського військового командування давно стало ідеєю фікс вийти на кордони Донецької та Луганської областей. На даний момент ситуація на фронті складна.

Росіяни не залишили ідею захоплення двох областей на сході України навіть після окупації Авдіївки. Наразі важкі бої тривають за Часів Яр.

При цьому, у разі успіху на Донбасі та захоплення Донецької та Луганської областей, окупанти мають намір захопити і Запорізьку область.

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