Експерт назвав мету масового ракетного обстрілу України

Масовані ракетні обстріли України – це відповідь Росії за Керченський міст. Це було прогнозовано. Але з відповіддю вони дещо забарилися, бо вже пройшло майже 48 годин після того, як щось сталося на мосту.

"Проте обстріли відбулися саме після того, як Путін звинуватив у цьому СБУ. Хоча СБУ не займається операціями такого рівня. Це каже про рівень професійної обізнаності як самого Путіна, так і його оточення, яке надає йому інформацію", - зазначив експерт.

За його словами, головна мета цих обстрілів – терор проти цивільного населення, бо було уражено велика кількість саме цивільних об'єктів. Зокрема інфраструктура критичного значення. Також цілями ворога є об'єкти протиповітряної оборони, хоча це значно складніше зробити.

Коваленко також зазначив, що зараз противник комбіновано використовує велику номенклатуру ракетного озброєння. Це як ракети Х-22, Х-101, "Калібри" тощо, так і БПЛА-камікадзе "Шахед-136". Це фактично саме той недоторканий запас, який залишався в Росії протягом останнього часу. Бо саме таких масованих обстрілів не було вже дуже і дуже давно.

Тому можна сказати, що в Путіна, схоже, конвульсія, яка була спричинена якимось інцидентом на Керченському мості. Але це для них нічого не вирішує – це не вплине на тактично-стратегічну ситуацію в зоні бойових дій. Знищуючи ТЕЦ, пам'ятник Грушевського чи дитячий майданчик, вони не вирішують свої проблеми на фронті.

"Вони використовують і, напевно, будуть використовувати протягом дня свій ракетний потенціал, який у них в дефіциті. Але єдиний ефект від цього – інформаційний – так вони намагаються продемонструвати, що вони можуть відповідати на певні загрози. З іншого боку, тактично і стратегічно ці удари – дуже велика помилка Москви. Реакція міжнародної спільноти після цих подій тільки зросте. Це буде ще одне нагадування партнерам, що Україні негайно потрібні сучасні комплекси ППО", - підкреслив експерт.