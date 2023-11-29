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Експерт назвав основне завдання росіян під Бахмутом

Бахмут, Донецька область, Середа 29 листопада 2023 10:09
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Експерт назвав основне завдання росіян під Бахмутом Фото: експерт назвав ключове завдання росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Наразі основне завдання російських окупантів під Бахмутом - скувати українські війська, щоб їх не перекинули на Авдіївський напрямок, де загарбники намагаються наступати з початку жовтня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пастка в промзоні. Що відбувається в Авдіївці та чи далеко до переломного моменту на Півдні".

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, попри тиск та контратаки росіян, навряд чи вони досягнуть оперативних успіхів під Бахмутом.

За його словами, вже кілька місяців бойові дії там йдуть приблизно так: ми атакуємо і просуваємось, потім ворог починає контратакувати, потім по новій.

На думку експерта, завдання противника під Бахмутом - скувати українські війська, щоб їх не перекинули на той же Авдіївський напрямок.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 29 листопада, українські військові відбили 16 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 9 артилерійських засобів противника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя та досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного у напрямку Копані Запорізької області. Також зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області.

В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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