Експерт назвав головну мету можливої наземної операції Ізраїлю у Лівані
Головна мета можливої наземної операції Ізраїлю у Лівані - відсунути бойовиків угрупування "Хезболла" від своїх кордонів.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів історик і політичний оглядач з Ізраїлю Вадим Поліщук.
"Головна мета оцієї ліванської операції, окрім того, щоб послабити "Хезболлу", - це відсунути її від кордону з Ізраїлем, цього південного Лівану", - сказав Поліщук.
За словами експерта, для цього є юридичні підстави.
"Це якраз резолюція ООН 1701, за якою південніші літання "Хезболи" не повинні бути. Ну, бажано було б ще далі її відсунути, але хоча б так", - зазначив він.
Поліщук додав, що Ізраїль вже пропонував "Хезболлі" відійти від його кордонів, але ліванське угрупування не погодилося. Тому зараз ізраїльська армія готується до наземної операції у Лівані.
"І вже проводяться якісь на місцевості, такі виходи військових ізраїльських, і там десь зараз підготується все. Три дивізії на кордоні зараз розташовані. Є вірогідність, що коли буде все готове, вони зайдуть і вирішать це питання. І мешканці півночі Ізраїлю зможуть повернутися у свої домівки, не побоюючися, що завтра в них щось прилетить", - зазначив історик.
Що передувало
Нагадаємо, в останні тижні значно загострився конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ліванського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран.
Так, у суботу, 28 вересня, ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.
Вчора бойовики обстріляли північні райони Ізраїлю, на що ЦАХАЛ відповів знищенням пускової установки, з якої точився вогонь.
За інформацією The Wall Street Journal, Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану вже цього тижня.
Водночас США закликають Ізраїль утриматися від початку військової операції в Лівані та наполягають на пошуку мирного вирішення конфлікту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.