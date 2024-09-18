Експерт назвав головний результат масового вибуху пейджерів у бойовиків "Хезболли"

Він зазначив, що у Лівані після вибуху пейджерів у бойовиків перевантажено лікарні. При цьому тяжко поранені можуть пролежати там місяцями.

"Зараз конкретно йде перевантаження лікарень. Плюс ланцюжок зв'язків порушено. Тому що ці пейджери - це був один із основних засобів зв'язку для тих чи інших команд сигналу. Плюс хаос, паніка. Як самої "Хезболли", так і взагалі до речі в Бейруті і у Лівані”, - додав Левін.

Як підкреслив експерт, навіть після такої масової атаки добити "Хезболлу" одним махом не вийде, оскільки це угруповання є "фактично державою в державі".

Бойовики в Лівані мають свої профспілки, структури, свої енергогенеруючі потужності, свої території, податки, свої служби, таксі, школи, своє соціальне забезпечення.

На думку Левіна, головною метою такої атаки був "не сам вибух пейджерів". Тепер усередині угруповання може виникнути недовіра, оскільки бойовики замислюватимуться про наявність агентури, яка знає про всі плани "Хезболли".

"Тут це найголовніше. Тобто створення атмосфери страху. Це вийшло більш ніж", - додав експерт.