Эксперт назвал главный результат массового взрыва пейджеров у боевиков "Хезболлы"

Он отметил, что в Ливане после взрыва пейджеров у боевиков перегружены больницы. При этом тяжелораненые могут пролежать там месяцами.

"Сейчас конкретно идет перегрузка больниц. Плюс цепочка связей нарушена. Потому что эти пейджеры - это было одно из основных средств связи для тех или иных команд сигнала. Плюс хаос, паника. Как самой "Хезболлы", так и вообще кстати в Бейруте и в Ливане”, - добавил Левин.

Как подчеркнул эксперт, даже после такой массовой атаки добить "Хезболлу" одним махом не получится, поскольку эта группировка является "фактически государством в государстве".

У боевиков в Ливане есть свои профсоюзы, структуры, свои энергогенерирующие мощности, свои территории, налоги, свои службы, такси, школы, свое социальное обеспечение.

По мнению Левина, главным целью такой атаки был “не сам взрыв пейджеров”. Теперь внутри группировки может возникнуть недоверие, поскольку боевики будут задумываться о наличии агентуры, которая знает о всех планах "Хезболлы".

"Здесь это самое главное. То есть создание атмосферы страха. Это получилось более чем", - добавил эксперт.