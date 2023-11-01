Эксперт назвал главные отличия ЗРК Patriot от израильской системы Arrow 3

Зенитный ракетный комплекс Patriot отличается от системы противоракетной обороны Arrow 3 высотой поражения цели и не только.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко.

По его словам, система ПРО Arrow 3 является израильским супероружием. Это объясняется ее характеристиками. Верхний предел перехвата составляет 100 километров и более, в то же время Patriot максимум достает на 30 километров от земли.

"Если у вас Arrow 3, вы прикрываете территорию в радиусе 100 км вокруг его позиций. Тот же Patriot - всего лишь 20-25 км. Лучше брать первый, он дороже, но более современный и на его обслуживание нужно меньше людей. По сравнению с Patriot, батарея которого нуждается в персонале из 80-90 человек", - отметил Романенко.

При этом он уточнил, что значительно отличается и цена двух систем. Arrow 3 "гораздо дороже, чем Patriot".

Система Arrow 3

Напомним, вчера, 31 октября, стало известно, что Израиль впервые применил противоракетную систему Arrow 3 для того, чтобы сбить баллистическую ракету. Ее запустили с территории Йемена.

Более детально об Arrow 3 и о том, может ли получить ее Украина, можете узнать в материале РБК-Украина.