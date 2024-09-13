Експерт назвав головне слабке місце "плану Трампа" щодо завершення війни в Україні

Опитані РБК-Україна військові експерти схиляються до того, що озвучені кандидатом у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венсом положення так званого "плану Трампа" неадекватні. Тому Україна в жодному разі не погодиться на те, що всередині країни буде розцінене не як перемога, а як капітуляція.

Голова Інституту Американістики, аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов своєю чергою назвав головну слабкість "плану Трампа".

"Україні не вистачає конкретики, як він збирається тиснути на Путіна, якщо той не захоче переговорів. Трамп виходить з аксіомою, що російський диктатор нібито хоче. Поки що це сумнівна теза. Поки що ми нічого не почули від Трампа з цього приводу, тому не можемо предметно розглядати план", - сказав він.

Експерт зазначив, що українській владі не так принципово, хто буде ініціатором переговорів. Головне - на яких умовах.