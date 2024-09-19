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Експерт назвав фактор, від якого залежить нова хвиля наступу росіян на Покровськ

Ілюстративне фото: окупанти можуть розпочати нову хвилю наступу на Покровськ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Росія може розпочати нову хвилю інтенсивного наступу на Покровськ. Це залежатиме від її дій на флангах.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Все залежить від того, як дійсно відбуватиметься ситуація на півдні Покровського напрямку, а не на півдні загальної зони бойових дій, театру бойових дій. Як швидко вони зможуть сформувати південний фланг, навіть скажу так, які у них будуть результати, наприклад, у районі Селидового", - зазначив Коваленко.

За його словами, зараз у районі Селидового українські захисники проводять високоякісну оборону, росіяни не мають можливості прорватися в місто і закріпитися там, щоб розпочати міські бої.

Тому, як уточнив Коваленко, поки Селидове перебуватиме під контролем України, розпочинати новий наступ на Покровськ - великий ризик для росіян. Також це стосується і квадрата Гірник-Курахівка-Зоряне. Контроль ЗСУ над цією агломерацією також не дає росіянам наступати на Курахове.

"Саме від ситуації по цих локаціях залежить, коли росіяни зможуть розпочати чергову хвилю, більш інтенсивну хвилю наступальних дій на Покровському напрямку", - наголосив Коваленко.

Він додав, що зараз росіяни намагаються в районі Новогродівки, Красного Яру, Гродівки формувати фланги та закріплюватись на нових ділянках, але не йти в лоб на Покровськ.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни, ймовірно, призупинили наступ на Покровськ. За його словами, битва за місто відбудеться восени.

При цьому вчора, 18 вересня, The Guardian писало, що битва за Покровськ стане кульмінацією військової кампанії РФ цього року.

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