Експерт назвав бажаний для України сценарій розвитку Курської операції

"Очевидно, що ризики того, що противник буде зміцнювати там (у Курській області - ред.) свою присутність, перекидати підкріплення і контратакувати українські позиції, він є. Але я б звернув увагу ще на два факти. По-перше, Україна до цього готувалася. І я скажу, що можливо для нас це певною мірою і бажаний сценарій", - зазначив Мусієнко.

За його словами, хоч Росія це не хоче визнавати, але якісь війська їй довелося перекидали з України у Курську область.

"Вони ж там з'явилися понад 30 000 тисяч, в тому числі з Донецької області. І будуть ще з'являтися", - додав експерт.

Він наголосив, що для України це добре, тому що "ми перейдемо до фази операції сковування російських ворожих підрозділів".

"А ще один факт, на який би я звернув увагу, - частина відповіді в інтерв'ю Зеленського, де він каже: "Я б не хотів розповідати всі обставини, які можуть бути ... Ефект несподіванки це і є успіх". Ось це дуже цікаво. Тому можливо якісь дії будуть плануватися додатково, і ми їх побачимо", - зазначив Мусієнко.