Експерт назвав бажаний для України сценарій розвитку Курської операції

Росії доводиться перекидати свої війська з території України в Курську область, що вона й продовжуватиме робити. Саме це є бажаним сценарієм розвитку операції у російському регіоні для ЗСУ.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Очевидно, що ризики того, що противник буде зміцнювати там (у Курській області - ред.) свою присутність, перекидати підкріплення і контратакувати українські позиції, він є. Але я б звернув увагу ще на два факти. По-перше, Україна до цього готувалася. І я скажу, що можливо для нас це певною мірою і бажаний сценарій", - зазначив Мусієнко.
За його словами, хоч Росія це не хоче визнавати, але якісь війська їй довелося перекидали з України у Курську область.
"Вони ж там з'явилися понад 30 000 тисяч, в тому числі з Донецької області. І будуть ще з'являтися", - додав експерт.
Він наголосив, що для України це добре, тому що "ми перейдемо до фази операції сковування російських ворожих підрозділів".
"А ще один факт, на який би я звернув увагу, - частина відповіді в інтерв'ю Зеленського, де він каже: "Я б не хотів розповідати всі обставини, які можуть бути ... Ефект несподіванки це і є успіх". Ось це дуже цікаво. Тому можливо якісь дії будуть плануватися додатково, і ми їх побачимо", - зазначив Мусієнко.
Нагадаємо, з початку серпня у Курській області триває наступальна операція українських військ.
Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування ЗСУ у Курській області ще на 2 км.
Загалом з початку ведення операції Україна взяла під свій контроль вже понад 100 населених пунктів у Курській області.
За словами президента України Володимира Зеленського, Росія перекинула з України в Курську область 60 тисяч військових.
Він також заявив, що Україна утримуватиме захоплені території РФ до того часу, поки не змусить сісти за стіл переговорів російського диктатора Володимира Путіна.
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