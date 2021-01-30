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Эксперт назвала заявление Печерского суда по делу Байдена-Порошенко манипулятивным

Автор: РБК-Украина

Заявление Печерского суда по делу против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена манипуляционное и неубедительное.

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Об этом написала политический эксперт Олеся Яхно в Facebook.

"Печерский суд начал резко оправдываться, что якобы не принимал никаких решений относительно возбуждения дел против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Но как-то так не очень убедительно получается. Суд обвиняет в манипуляции СМИ, а по факту - в манипуляции, и даже во лжи, можно обвинить и сам суд", - написала эксперт.

По ее словам, речь идет о решении суда ещё за сентябрь 2020 года по жалобе адвоката Андрея Деркача.

"Как написано на ФБ-странице суда: "Судебным решением от 11 сентября 2020 удовлетворена жалоба адвоката Телешецкого А.И. и обязано уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению (сообщению) народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование". Дальше в сообщении акцентируется внимание на том, что конкретных фамилий в решении суда нет. И действительно, конкретных фамилий, кроме адвоката и судьи (Светланы Волковой) там не указано. Зато в тексте решения есть Лицо 1, о ком идёт речь можно догадаться по смыслу. Как и можно догадаться, о какой теме идёт речь, если посмотреть на публичные активности Деркача в период лета 2020 года - в частности, его пресс-конференции по теме пленок Байдена-Порошенко", - объяснила Олеся Яхно.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятому президенту Украины Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.

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