Експерт назвала особливості нового конфлікту Індії та Пакистану: до чого тут ХАМАС

Порівняння з ХАМАС

Вона зазначила, що ключова відмінність нового конфлікту між країнами зі старими в тому, що атакували мирних громадян, а не військових.

"І тому в деяких медіа Індії були проведені паралелі, певні між тим, як ХАМАС теж здійснив напад на Ізраїль, на цивільних людей", - розповіла Бутирська.



Особливості конфлікту

За її словами, очевидці нападу на туристів у Кашмірі розповідають, що семеро терористів (пакистанці та місцеві жителі провінції) розстрілювали людей за ознакою віри. Їхньою мішенню були індуїсти та представники інших релігій (фактично всі, крім мусульман).

Один із мусульманин-турист спробував допомогти іншим, намагався вирвати зброю з рук терористів, але його розстріляли.

"З 1947 року триває цей конфлікт і переважно є і релігійна основа, тому що Пакистан - це мусульманське населення, а Індія - це індуїстське населення. А ось частина Кашміру, зокрема Джамі Кашмір, що належить нині Індії, серед населення все ще залишилися мусульмани. Якраз їхня частина вимагала приєднання до пакистанської сторони і на основі релігійних таких суперечок відбувалися війни", - пояснила експерт.

При цьому, коли ці території були колонією Британії, поділ відбувався не за етнічними та релігійними ознаками. Кровопролиття дуже серйозно вплинуло на відносини між двома країнами. І виник невирішений конфлікт.

"Коли виникають такі акти тероризму, як це розцінюють в Індії, з боку людей, пов'язаних із Пакистаном, як вважає Індія, вони спрямовані Пакистаном для того, щоб підривати ситуацію", - додала Бутирська.

Вихід Індії з угоди про води Інду

За словами експерта, угода про води Інду - це момент порозуміння між Індією та Пакистаном. Така угода мала принести мир між країнами, оскільки "вода - це економіка". Але конфлікти це не зупинило.

У результаті цього договору було передбачено, що три річки, які протікають на західній стороні, вони дають води Пакистану, а три річки на східній стороні - дають води Індії.

І після нападу терористів на туристів у Кашмірі Індія вирішила призупинити свою участь у такій угоді.

"Це дуже важливо для Пакистану, тому що понад 25% їхніх сільськогосподарських земель зрошуються цими водами, тобто це серйозний збиток", - додала вона.