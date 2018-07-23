Эксперт назвал законопроект об отмене "Роттердам+" тупиковым

Эксперт отметил, что вмешательство политиков в тарифное регулирование противоречит закону о НКРЭКУ

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко раскритиковал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно удешевления электроэнергии", отменяющий так называемую формулу "Роттердам+" при расчете тарифов. Об этом он сказал в комментарии "Обозревателю".

"Это может создать серьезные проблемы подготовки осенне-зимнего сезона, для накопления угля. Поэтому я думаю, что путь, избранный политиками, изменить тариф через новый закон, он является абсолютно тупиковый, неуместный, на сегодня можно его назвать скорее всего популистическим", - заявил Омельченко.

По мнению эксперта, вмешательство политиков в тарифное регулирование противоречит закону о НКРЭКУ, гарантирующего независимость энергетического регулятора.

"Я бы сказал, что уже принят закон про Национальную комиссию регулирования энергетики Украины. И, в принципе, функция установления тарифов, цен на энергоносители возложено именно на эту комиссию. Разработка нового законопроекта фактически противоречит закону о НКРЭКУ. Эта комиссия, в соответствии с украинскими обязательствами перед энергетическим сообществом и в соответствии с договором про ассоциацию Украины и Европейского Союза, должна быть независимой от политического влияния. Поэтому я думаю, что такой законопроект в данном случае абсолютно не является уместным", - добавил он.

Эксперт также считает, что попытки парламентариев могут негативно сказаться на перспективах участия иностранных инвесторов в приватизации генерирующей компании "Центрэнерго".

"Естественно, что вмешательство политиков в ценообразование, в тарифы не будет способствовать, мягко говоря, привлечению иностранных инвесторов в энергетический комплекс. Это абсолютно понятно. Поэтому, если подытожить, то можно сказать, что действительно этот законопроект сегодня не является актуальным, не является логичным с точки зрения правового обеспечения и с точки зрения политики в энергетической отрасли", - проинформировал Омельченко.

При этом, по его словам, что формула нуждается в совершенствовании. Однако этим должен заниматься уполномоченный государственный орган – НКРЭКУ.

"Действительно, формула имеет определенные недостатки на данный момент. Однако для того, чтобы ее как-то модернизировать, улучшить, необходима работа именно Национальной комиссии (НКРЭКУ, – ред.) и необходимы соответствующие технологические, экономические обоснования. Это понимание, каким образом будет формироваться баланс энергетического угля, как мы будем закрывать пробелы по импорту. Если такой закон будет принят, то первое - это будет противоречить закону про НКРЭКУ, действующему сейчас, второе – украинским обязательствам перед энергетическим сообществом и договору об ассоциации. Потому что политики не имеют права вмешиваться в деятельность этой комиссии относительно тарифов", - подытожил эксперт.

В парламент внесен законопроект №8626 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно удешевления электроэнергии", отменяющий так называемую формулу "Роттердам+" при расчете тарифов. "В данном законопроекте предлагается сохранить формульный подход, но формулу "Роттердам+" изменить на формулу "0,9 * Роттердам", – подчеркивается в пояснительной записке к документу.