Експерт назвав законопроект про скасування "Роттердам+" тупиковим

Експерт зазначив, що втручання політиків у тарифне регулювання суперечить закону про НКРЕКП

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розкритикував законопроект "Про внесення змін у Податковий кодекс України та інші закони України щодо здешевлення електроенергії", що скасовує так звану формулу "Роттердам+" при розрахунку тарифів. Про це він сказав в коментарі "Обозревателю".

"Це може створити серйозні проблеми підготовки осінньо-зимового сезону, для накопичення вугілля. Тому я думаю, що шлях, обраний політиками, змінити тариф через новий закон, він є абсолютно тупиковий, недоречний, на сьогодні можна його назвати скоріше всього популістським", - заявив Омельченко.

На думку експерта, втручання політиків у тарифне регулювання суперечить закону про НКРЕКП, що гарантує незалежність енергетичного регулятора.

"Я б сказав, що вже прийнятий закон про Національну комісію регулювання енергетики України. І, в принципі, функція встановлення тарифів, цін на енергоносії покладено саме на цю комісію. Розробка нового законопроекту фактично суперечить закону про НКРЕКП. Ця комісія, згідно з українськими зобов'язаннями перед енергетичним співтовариством і у відповідності з договором про асоціацію України та Європейського Союзу, повинна бути незалежною від політичного впливу. Тому я думаю, що такий законопроект в даному випадку абсолютно не є доречним", - додав він.

Експерт також вважає, що спроби парламентаріїв можуть негативно позначитися на перспективах участі іноземних інвесторів у приватизації генеруючої компанії "Центренерго".

"Природно, що втручання політиків у ціноутворення, тарифи не сприятиме, м'яко кажучи, залученню іноземних інвесторів в енергетичний комплекс. Це абсолютно зрозуміло. Тому, якщо підсумувати, то можна сказати, що дійсно цей законопроект сьогодні не є актуальним, не є логічним з точки зору правового забезпечення і з точки зору політики в енергетичній галузі", - поінформував Омельченко.

При цьому, за його словами, що формула потребує вдосконалення. Однак цим повинен займатися уповноважений державний орган – НКРЕКП.

"Справді, формула має певні недоліки на даний момент. Однак для того, щоб її якось модернізувати, поліпшити, необхідна робота саме Національної комісії (НКРЕКП, – ред.) і необхідні відповідні технологічні, економічні обґрунтування. Це розуміння, яким чином буде формуватися баланс енергетичного вугілля, як ми будемо закривати прогалини по імпорту. Якщо такий закон буде прийнятий, то перше - це буде суперечити закону про НКРЕКП, що діє зараз, друге – українських зобов'язань перед енергетичним співтовариством та угоді про асоціацію. Тому що політики не мають права втручатися в діяльність цієї комісії щодо тарифів", - підсумував експерт.

У парламент внесено законопроект №8626 "Про внесення змін у Податковий кодекс України та інші закони України щодо здешевлення електроенергії", що скасовує так звану формулу "Роттердам+" при розрахунку тарифів. "У даному законопроекті пропонується зберегти формульний підхід, але формулу "Роттердам+" замінити на формулу "0,9 * Роттердам", – підкреслюється в пояснювальній записці до документа.