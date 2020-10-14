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Эксперт назвал выводы госаудита по "Нафтогазу" спланированной атакой

Киев, Среда 14 октября 2020 11:49
Эксперт назвал выводы госаудита по "Нафтогазу" спланированной атакой
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Озвученная Госаудитслужбой информация о якобы нарушениях НАК "Нафтогаз" и открытые уголовные дело в отношении компании - это спланированная атака.

Об этом заявил энергоэксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Мы видим, что идет атака на все реформированные после Майдана институты, а НАК "Нафтогаз Украины" и есть одним из таких институтов. Идет атака и политическое давление. Госаудитслужба - это чисто политическая структура, которую используют для политзаказов. "Нафтогаз" постоянно проходит ежегодный аудит зарубежной аудиторской компанией по международным стандартам, и все там хорошо. Но вдруг приходят непонятные украинские товарищи и находят кучу недостатков. Это сомнительная история", - отметил Фурса.

По его словам, идет масштабное давление, организованное недовольными преобразованиями в "Нафтогазе" бизнесменами и политиками.

"Кто потерял больше всего? Конечно, группа Фирташа и примкнувшие к ним российские товарищи. И украинские политики, которые утратили возможность влиять на "Нафтогаз" и зарабатывать. Эти люди и атакуют. Плюс новые лица, которые решили - как же так? Почему же без нашего контроля?" - добавляет Фурса.

В то же время, отмечает эксперт, Кабинет министров вряд ли сможет повлиять на ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что директор группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил, комментируя статью о результатах аудиторской проверки НАК "Нафтогаз", заявил, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и по закону.

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