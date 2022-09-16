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Експерт назвав найважливіший результат наступу ЗСУ в Харківській області

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Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 09:33
Експерт назвав найважливіший результат наступу ЗСУ в Харківській області Фото: ЗСУ отримали стратегічну ініціативу (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Успішний наступ Збройних сил України у Харківській області крім звільнення великої території призвів до того, що Україна змогла заволодіти стратегічною ініціативою та змінити конфігурацію фронту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Як зазначив експерт, сама втрата агресором території не є головним, оскільки у військовому мистецтві та під час планування стратегічних операцій головне - не території. Головне - досягнення завдань операції та отримання стратегічної ініціативи.

"Найважливіший результат цієї феноменальної за своєю успішністю наступальної операції - це те, що українська армія зараз володіє стратегічною ініціативою", - сказав він.

За його словами, це означає, що російське командування не знає, де буде наступний удар нашої армії: чи це буде Херсонська область, чи продовження наступу в Харківській та Луганській областях, чи це буде удар по Донецьку, чи це, можливо, буде в напрямку на Маріуполь і Мелітополь.

"Стратегічна ініціатива в руках української армії - найстрашніше, що може бути для Путіна. Бо не він тепер диктує умови, а Україна. І це його реально бісить, але нічого не міняється", - додав він.

Самусь підкреслив ще один важливий момент - фронт скоротився. "До того ж, я сподіваюсь, Україна вже буде тепер відповідати на обстріли артилерією, якщо вони будуть наноситися з Бєлгородської області по Харкову. Оскільки ми повністю зачистили кордон, то можна тепер наносити удари у відповідь і по артилерійських позиціях у Бєлгородській області - не по цивільних об'єктах", - вважає експерт.

На його думку, це ж саме можна буде робити й у Чернігівській та Сумській областях. "Якщо би ми почали відповідати на удари, що наносилися по Чернігівській та Сумській областях, раніше, коли в нас був такий довгий фронт - ми б могли його, навпаки, ще більше розтягнути", - зазначив він.

Самусь зазначив, що річка Оскіл - це є географічна перешкода, тому фронт уже стає більш стабільним. "І зараз, коли ми суттєво скоротили фронт, ми отримуємо можливість відповідати на обстріли", - додав експерт.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗСУ в Харківській області розбили танкову армію, призначену для оборони Москви.

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