Експерт назвав найважливіший результат наступу ЗСУ в Харківській області

Успішний наступ Збройних сил України у Харківській області крім звільнення великої території призвів до того, що Україна змогла заволодіти стратегічною ініціативою та змінити конфігурацію фронту.

Як зазначив експерт, сама втрата агресором території не є головним, оскільки у військовому мистецтві та під час планування стратегічних операцій головне - не території. Головне - досягнення завдань операції та отримання стратегічної ініціативи.

"Найважливіший результат цієї феноменальної за своєю успішністю наступальної операції - це те, що українська армія зараз володіє стратегічною ініціативою", - сказав він.

За його словами, це означає, що російське командування не знає, де буде наступний удар нашої армії: чи це буде Херсонська область, чи продовження наступу в Харківській та Луганській областях, чи це буде удар по Донецьку, чи це, можливо, буде в напрямку на Маріуполь і Мелітополь.

"Стратегічна ініціатива в руках української армії - найстрашніше, що може бути для Путіна. Бо не він тепер диктує умови, а Україна. І це його реально бісить, але нічого не міняється", - додав він.

Самусь підкреслив ще один важливий момент - фронт скоротився. "До того ж, я сподіваюсь, Україна вже буде тепер відповідати на обстріли артилерією, якщо вони будуть наноситися з Бєлгородської області по Харкову. Оскільки ми повністю зачистили кордон, то можна тепер наносити удари у відповідь і по артилерійських позиціях у Бєлгородській області - не по цивільних об'єктах", - вважає експерт.

На його думку, це ж саме можна буде робити й у Чернігівській та Сумській областях. "Якщо би ми почали відповідати на удари, що наносилися по Чернігівській та Сумській областях, раніше, коли в нас був такий довгий фронт - ми б могли його, навпаки, ще більше розтягнути", - зазначив він.

Самусь зазначив, що річка Оскіл - це є географічна перешкода, тому фронт уже стає більш стабільним. "І зараз, коли ми суттєво скоротили фронт, ми отримуємо можливість відповідати на обстріли", - додав експерт.