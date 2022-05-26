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Эксперт назвал украинские компании, которые продолжают зарабатывать в РФ

Фото: букмекерская компания Parimatch продолжает зарабатывать в РФ (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Спустя три месяца с начала войны ряд украинских компаний продолжают работать в России и Беларуси, и спонсировать агрессора. Среди них, в частности, букмекерская компания Parimatch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта Юрия Романенко в Facebook.

"Есть немало украинских компаний, которые продолжают зарабатывать на рынке агрессора и платят там налоги. Кто "отличился": Parimatch - компания открыто продолжает работать в беларуси, которая играет ключевую роль в агрессии россии против Украины. В России лицензия якобы отозвана, но все контракты продолжаются", - написал Романенко.

Он напомнил, что с начала вторжения РФ многие международные компании ушли с российского и белорусского рынка самостоятельно или же под давлением общественности, не желая спонсировать агрессора, но некоторые украинские продолжают там работать.

По словам Романенко, среди них также косметическая компания Make UP и производящая алкогольные напитки "Оболонь". Ранее они публично заявили, что отзывают свои бренды с российского рынка. Однако пиво "Оболонь" по-прежнему доступны в магазинах "Ашан", "Переросток" и прочих торговых сетях РФ.

Напомним, ранее народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch, в России и Беларуси заявила, что бизнес, продолжающий работать со страной-агрессором, не имеет права существовать сегодня в Украине.

В свою очередь глава бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

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Российская ФедерациябизнесParimatch