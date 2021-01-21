Эксперт назвал Тимошенко одной из вероятных кандидатур на кресло премьера

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Вопрос смены правительства почти решен. Сейчас есть ряд кандидатур на пост премьера, одной из сильнейших является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Об этом написал политолог Андрей Золотарев.

"По большому счету идет столкновение двух линий. С одной стороны, внешнее управление, которое покупает лояльность компрадорской части элиты. С другой стороны, стратегия Тимошенко с позицией, что энергетика и ЖКХ - это не бизнес, а социальные услуги. Поэтому Тимошенко предложила сделать акцент на защите людей, направить газ украинской добычи на нужды украинцев, снизить уровень тарифов до экономически обоснованных и ликвидировать паразитирующую на украинцах монополию "Нафтогаз", - отметил эксперт.

Он убежден, украинцы помнят Тимошенко как сильного менеджера, который не боится действовать в кризисных ситуациях. Именно она в начале "нулевых" приняла необходимые для спасения экономики Украины решение.

В то же время рост поддержки партии "Батькивщина" политолог объясняет разочарованием людей во власти, поэтому на местных выборах политическая сила заняла второе место по количеству мандатов.

"Сейчас главное в том, что Тимошенко предлагает принципиальную смену политики и отстранение от власти адептов внешнего управления. И это главная проблема, которая будет препятствовать ее возвращению во власть, против нее будет выступать как коллективный Запад, так и наш олигархический кооператив", - прогнозирует Золотарев.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добытую. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.