Эксперт назвал Тимошенко единственным политиком в Украине, кто может формировать мировую повестку

Для того чтобы занять заслуженное место в глобальном коронавирусном мире, надо иметь опыт работы в кризисных ситуациях и обладать геополитическим мышлением. В Украине таким политическим топ-менеджером является Юлия Тимошенко.

Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук в Facеbook.

"В Украине есть опытный политик, профессиональный управленец, кризисный топ-менеджер, который понимает все глобальные и локальные вызовы для страны. Это лидер оппозиции и партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая в 2008-2009 годах провела страну с минимальными потерями сквозь ураган мирового экономического кризиса", - пишет Корнейчук.

Эксперт обращает внимание на то, что лидер "Батькивщины" регулярно представляет предложения, как действовать властям в борьбе с коронавирусом, и настаивает на социальной защите населения.

Кроме того, по мнению Корнийчука, она единственный политик, который мыслит глобально и ставит вопрос о том, "кем нас видят глобальные игроки и на что они нас могут превратить, если мы не будем отставить национальные интересы".

Именно поэтому, добавляет эксперт, Тимошенко вместе со своей командой требуют от властей защищать национальные интересы - как экономические, так и политические. Они выступают против распродажи украинской сельскохозяйственной земли и стратегических государственных предприятий, настаивают на реструктуризации международных долгов, поддержке национального производства и развития научных технологий.

"Другими словами, Тимошенко - единственная, кто в новых геополитических реалиях может на равных участвовать в формировании мирового "порядка дня". И сделать Украину наконец не объектом, а субъектом мировой политики", - убежден политический эксперт.

Напомним, по официальным итогам местных выборов, "Батькивщина" стала второй по популярности силой в стране, уступив лишь президентской "Слуге народа", и лучшей среди оппозиционных.

Команда Тимошенко получила поддержку 12.5% избирателей и получила 4500 депутатских мандатов. Партия Владимира Зеленского - 17.5% и провела более 6000 избранников.