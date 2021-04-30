Эксперт назвал референдум "Батькивщины" последней возможностью защитить землю, - эксперт

"Сегодня тот день, когда нужно отбросить партийные знамена и начать движение в защиту земли. Статьей 13 Конституции Украины установлено, что земля является объектом права собственности украинского народа. Итак, вопрос продажи земли является вопросом конституционным и требует всенародного опроса! Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькивщина", действительно является возможностью повлиять на эту власть", - заявил аналитик.

Изменения в Земельный кодекс, которые поддержали представители всех партий, кроме "Батькивщины", эксперт называет "навязанными извне условиями".

"Можно полностью согласиться с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко о том, что "принятый сегодня закон (законопроект №2194) снял последние предохранители от распродажи земли иностранцам. Это значит, что нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней", - добавил эксперт.

Референдум, который сегодня организует "Батькивщина", также станет для власти тестом на способность слышать людей, абсолютное большинство которых против распродажи земли, считает политический эксперт.