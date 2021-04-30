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Эксперт назвал референдум "Батькивщины" последней возможностью защитить землю, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 12:39
Эксперт назвал референдум "Батькивщины" последней возможностью защитить землю, - эксперт Фото: парламент призвали поддержать земельный референдум (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Земельный референдум, который организует "Батькивщина", - последняя конституционная возможность отменить законопроекты, открывают рынок земли.

Об этом заявил политолог Виталий Кулик.

"Сегодня тот день, когда нужно отбросить партийные знамена и начать движение в защиту земли. Статьей 13 Конституции Украины установлено, что земля является объектом права собственности украинского народа. Итак, вопрос продажи земли является вопросом конституционным и требует всенародного опроса! Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькивщина", действительно является возможностью повлиять на эту власть", - заявил аналитик.

Изменения в Земельный кодекс, которые поддержали представители всех партий, кроме "Батькивщины", эксперт называет "навязанными извне условиями".

"Можно полностью согласиться с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко о том, что "принятый сегодня закон (законопроект №2194) снял последние предохранители от распродажи земли иностранцам. Это значит, что нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней", - добавил эксперт.

Референдум, который сегодня организует "Батькивщина", также станет для власти тестом на способность слышать людей, абсолютное большинство которых против распродажи земли, считает политический эксперт.

Напомним, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины, а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".

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