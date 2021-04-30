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Експерт назвав референдум "Батьківщини" останньою можливістю захистити землю, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 12:39
Експерт назвав референдум "Батьківщини" останньою можливістю захистити землю, - експерт Фото: парламент закликали підтримати земельний референдум (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Земельний референдум, який організовує "Батьківщина", - остання конституційна можливість скасувати законопроекти, що відкривають ринок землі.

Про це заявив політолог Віталій Кулик.

"Сьогодні той день, коли потрібно відкинути партійні знамена та розпочати рух на захист землі. Статтею 13 Конституції України встановлено, що земля є об’єктом права власності Українського народу. Отже, питання продажу землі є питанням конституційним і потребує всенародного опитування! Референдум, який організовують люди за підтримки партії "Батьківщина", справді є можливістю вплинути на цю владу", - заявив аналітик.

Зміни до Земельного кодексу, які підтримали представники усіх партій, окрім "Батьківщини", експерт називає "нав’язаними ззовні умовами".

"Можна повністю погодитися з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко про те, що "ухвалений сьогодні закон (законопроект №2194) зняв останні запобіжники від розпродажу землі іноземцям. Це означає, що нам більше не буде належати не лише земля. Українцям не будуть належати врожаї, прибутки від своєї землі, народу не буде належати нічого на нашій землі і навіть під нею", - додав експерт.

Референдум, який сьогодні організовує "Батьківщина", також стане для влади тестом на здатність чути людей, абсолютна більшість яких проти розпродажу землі, вважає політичний експерт.

Нагадаємо, вчора Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.

Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України," а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".

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