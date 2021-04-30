Експерт назвав референдум "Батьківщини" останньою можливістю захистити землю, - експерт

"Сьогодні той день, коли потрібно відкинути партійні знамена та розпочати рух на захист землі. Статтею 13 Конституції України встановлено, що земля є об’єктом права власності Українського народу. Отже, питання продажу землі є питанням конституційним і потребує всенародного опитування! Референдум, який організовують люди за підтримки партії "Батьківщина", справді є можливістю вплинути на цю владу", - заявив аналітик.

Зміни до Земельного кодексу, які підтримали представники усіх партій, окрім "Батьківщини", експерт називає "нав’язаними ззовні умовами".

"Можна повністю погодитися з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко про те, що "ухвалений сьогодні закон (законопроект №2194) зняв останні запобіжники від розпродажу землі іноземцям. Це означає, що нам більше не буде належати не лише земля. Українцям не будуть належати врожаї, прибутки від своєї землі, народу не буде належати нічого на нашій землі і навіть під нею", - додав експерт.

Референдум, який сьогодні організовує "Батьківщина", також стане для влади тестом на здатність чути людей, абсолютна більшість яких проти розпродажу землі, вважає політичний експерт.