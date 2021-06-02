Эксперт назвал проблему вступления Украины в НАТО

По его словам, проблемой является не статья 5 Североатлантического договора (нападение на любое из государств - членов Альянса рассматривается как нападение на них всех, - ред.). Он рассказал, что ряд стран "старой Европы", вроде Германии, Франции, Нидерландов и тому подобное, в принципе рассматривают конфликт между Украиной и РФ как региональный.

"И по их логике, вступление Украины, как и Грузии в Альянс снизит уровень общей стабильности и защищенности НАТО, потому что увеличит степень военной угрозы со стороны РФ", - отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, предоставление ПДЧ не требует от НАТО никаких ресурсов, никакой ответственности, не имеет никаких последствий для НАТО.

"Но ПДЧ - это как раз и есть та "домашняя работа" для Украины, о которой нам постоянно говорят в НАТО, там есть куча эффективных инструментов, которые помогут нам стать стандартизированным кандидатом", - отметил Самусь.