UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эксперт назвал проблему вступления Украины в НАТО

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь назвал проблему вступления Украины в НАТО. Некоторые страны ЕС считают российско-украинскую войну региональной.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО".

По его словам, проблемой является не статья 5 Североатлантического договора (нападение на любое из государств - членов Альянса рассматривается как нападение на них всех, - ред.). Он рассказал, что ряд стран "старой Европы", вроде Германии, Франции, Нидерландов и тому подобное, в принципе рассматривают конфликт между Украиной и РФ как региональный.

"И по их логике, вступление Украины, как и Грузии в Альянс снизит уровень общей стабильности и защищенности НАТО, потому что увеличит степень военной угрозы со стороны РФ", - отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, предоставление ПДЧ не требует от НАТО никаких ресурсов, никакой ответственности, не имеет никаких последствий для НАТО.

"Но ПДЧ - это как раз и есть та "домашняя работа" для Украины, о которой нам постоянно говорят в НАТО, там есть куча эффективных инструментов, которые помогут нам стать стандартизированным кандидатом", - отметил Самусь.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, планирует ли Украина применять пятую статью НАТО.

Напомним, эксперт оценил влияние войны с РФ на вступление Украины в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОвойнаРоссийская Федерация