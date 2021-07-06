Експерт назвав причини зростання рейтингу партії Тимошенко

Експерт назвав причини зростання рейтингу партії Тимошенко
Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко наростила підтримку тому, що має чіткий порядок денний та розроблений фаховий план дій для розв’язання нагальних проблем українців, демонструє згуртованість і не використовує порожні інформаційні приводи для піару.
Про це заявив політичний експерт Ігор Петренко, аналізуючи динаміку рейтингу партій на основі опитування КМІСу.
За його словами, якщо порівнювати результати з аналогічними опитуваннями, то "Слуга народу" стабільно тримає перше місце, ОПЗЖ втрачає голоси, а "Батьківщина" нарощує підтримку.
"Фактично ця політсила покращила свій результат на три відсотки. Зростання рейтингу Тимошенко теж в принципі закономірне. Вона як досвідчений політик активно займається важливими для суспільства питаннями, як от бідність, тарифи, продаж землі, зарплати, пенсії та інші соціальні виплати. Вона обрала стратегію конкретних справ і під кожну тему в неї є чіткі кроки, наприклад референдум по землі, законопроекти по газу, енергетиці тощо", - говорить Петренко.
Крім того, за його словами, зараз спостерігається зміна політичного ландшафту в сегменті опозиційних політичних сил. Він радить працювати з електоратом, який розчарувався й не планує йти на вибори.
"Наразі ключова теза Тимошенко: треба, щоб усі національні ресурси працювали на українців - земля, дешевий український газ, дешева атомна електроенергія, запаси корисних копалин в наших надрах, все, що належить Україні. Це подобається українцям, що й відбивається на підтримці цієї партії", - констатує політолог.
Нагадаємо, відповідно до нещодавно опублікованого опитування суспільно-політичних настроїв українців, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології, якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій.
Зростання електоральної підтримки продемонструвала "Батьківщина", яка, додавши 3%, вийшла на друге місце партійного рейтингу.