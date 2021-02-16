Эксперт назвал отмену ФОПов в проекте Минцифры о "Дия.City" дискриминацией части отрасли

По его словам, государство предлагает построить для айтишников новый льготный режим, оставив в то же время и старый.

"ФОП - это же льготный режим. Как могут функционировать два льготных режима для одной отрасли? Это странно. Тогда получается, что один из них должен быть лучше. А какой из них лучше? Пока ФОП остается лучшим, он понятнее, и бонусов в новом режиме я не вижу", - считает эксперт.

Также он обращает внимание, что законопроект №4303 от Минцифры - это половина всего проекта "Дия.City", должна быть еще налоговая часть.

"Мы видели, что будет предлагаться 9%-ный налог на выведенный капитал. Тебе просто станет невыгодно сотрудничать с ФОПом, если ты резидент "Дия.City". А это снова же дискриминация", - добавляет он.

По его мнению, в случае принятие законопроекта в изначальном виде у компаний появится больше допзатрат. Например, всех сотрудников надо перевести на гиг-контракты (одна из форм трудоустройства, предусмотренная законопроектом №4303, - ред.) или в штатные сотрудники. Переход с текущей модели на новую - это большой бюджет, и чем больше компания, тем больше и бюджет.

"Нас очень расстраивает, что модель ФОП называют "серой". И это все идет непонятно с чьей подачи. Если она "серая" - запретите. Почему у нас всегда идет давление, чтобы выкрутить руки, а потом представить это все как компромисс?! Вот, все, модель ФОП признали "серой" или "черной", даем вам год на перестройку, вперед. Но так же не делают", - резюмирует Васюк.