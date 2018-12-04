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Эксперт назвал отчет фракции РПЛ признаком политической культуры

Новости » Политика    04.12.2018 - 08:58
Эксперт назвал отчет фракции РПЛ признаком политической культуры
Фото: отчет фракции РПЛ (facebook.com/volodymyr.tsybulko)

Политолог прокомментировал отчет фракции Ляшко

Отчет фракции Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) является признаком политической культуры. Такое мнение, комментируя речь Олега Ляшко, который отчитался о 4 годах работы своей фракции в парламенте выразил политический эксперт Владимир Цибулько, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Эксперт назвал отчет фракции РПЛ признаком политической культуры

"Практика публичных отчетов - признак политической культуры. Ведь когда мы хотим нового качества политики, то мы должны формировать и новейшие практики", - написал эксперт.

По мнению эксперта, именно такие мероприятия меняют политический процесс. Этому, по мнению Цибулько, должны следовать все остальные, если имеют намерения относительно победы на предстоящих выборах.

"Когда-то можно было бы обойтись партийным корпоративом и все были бы довольны, однако те времена прошли. Тот, кто не просто чувствует изменение времени, а своими усилиями творит новейшую коммуникацию с человеко-центрической интенциями вместо лидерского эго – одержит победу", - подчеркнул Цыбулько.

Также политолог отметил, что важной категорией, с которой придется всем считаться, будет "государственный подход команды Ляшко, когда фракция ради государственного интереса переступала через собственное эго, как бы это голосование политически дорого не стоило".

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