Експерт назвав звіт фракції РПЛ ознакою політичної культури

Фото: звіт фракції РПЛ (facebook.com/volodymyr.tsybulko)

Політолог прокоментував звіт фракції Ляшка

Звіт фракції Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) є ознакою політичної культури. Таку думку, коментуючи промову Олега Ляшка, який прозвітував про 4 роки роботи своєї фракції у парламенті висловив політичний експерт Володимир Цибулько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Практика публічних звітів - ознака політичної культури. Адже коли ми хочемо нової якості політики, то ми повинні формувати і новітні практики", - написав експерт.

На думку експерта, саме такі заходи змінюють політичний процес. Цьому, на переконання Цибулька, повинні слідувати усі інші, якщо мають наміри щодо перемоги на майбутніх виборах.

"Колись можна було б обійтися партійним корпоративом і усі були б задоволені, однак ті часи минули. Той, хто не просто відчуває зміну часу, а своїми зусиллями творить новітню комунікацію з людино центричними інтенціями замість лідерського его – здобуде перемогу", - підкреслив Цибулько.

Також політолог зауважив, що важливою категорією, з якою доведеться всім рахуватися, буде "державницький підхід команди Ляшка, коли фракція заради державного інтересу переступала через власне его, як би це голосування політично дорого не вартувало".