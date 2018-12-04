ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Експерт назвав звіт фракції РПЛ ознакою політичної культури

Новини » Політика    04.12.2018 - 08:58
Експерт назвав звіт фракції РПЛ ознакою політичної культури
Фото: звіт фракції РПЛ (facebook.com/volodymyr.tsybulko)

Політолог прокоментував звіт фракції Ляшка

Звіт фракції Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) є ознакою політичної культури. Таку думку, коментуючи промову Олега Ляшка, який прозвітував про 4 роки роботи своєї фракції у парламенті висловив політичний експерт Володимир Цибулько, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook

Експерт назвав звіт фракції РПЛ ознакою політичної культури

"Практика публічних звітів - ознака політичної культури. Адже коли ми хочемо нової якості політики, то ми повинні формувати і новітні практики", - написав експерт.

На думку експерта, саме такі заходи змінюють політичний процес. Цьому, на переконання Цибулька, повинні слідувати усі інші, якщо мають наміри щодо перемоги на майбутніх виборах.

"Колись можна було б обійтися партійним корпоративом і усі були б задоволені, однак ті часи минули. Той, хто не просто відчуває зміну часу, а своїми зусиллями творить новітню комунікацію з людино центричними інтенціями замість лідерського его – здобуде перемогу", - підкреслив Цибулько.

Також політолог зауважив, що важливою категорією, з якою доведеться всім рахуватися, буде "державницький підхід команди Ляшка, коли фракція заради державного інтересу переступала через власне его, як би це голосування політично дорого не вартувало".

Ляшко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Новини України Олег ЛяшкоРадикальна партія Олега Ляшка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся