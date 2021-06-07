Эксперт назвал источники происхождения информации об отказе Байдена встречаться с Зеленским

Источников происхождения информации об отказе президента США Джозефа Байдена встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским может быть, по меньшей мере, два.

"Анонимный источник говорит, что Зеленского Байден хотел пригласить к себе перед встречей с Путиным, но передумал из-за того, что президент инициировал увольнение Коболева. Здесь возможны два варианта", - пишет Луценко.

В частности, по его словам, первый вариант - проявление лоббизма Андрея Коболева и Игоря Коломойского. В то же время он обращает внимание, что это слишком уж разная весовая категория вопросов - "геополитика в Европе и какой-то мелкий руководитель".

"Вторая причина - США готовы защищать Украину только тогда, когда одну из ее монополий будет возглавлять Коболев", - добавляет Луценко.

В любом случае он убежден, что в США многим очевидно, что потеря Украины - это потеря для США Европы.

"Союз Германии, России и Китая раздавит остатки влияния американцев здесь и загонит Британию в угол, Штаты потеряют статус глобального гегемона, мир вернется к противостоянию двух суперсил. Мы - ключ к этому всему, точнее, замок, который сдерживает рост могущества авторитарных режимов и примкнувшей к ним Германии", - резюмирует эксперт.