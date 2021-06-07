ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Експерт назвав джерела походження інформації про відмову Байдена зустрічатися з Зеленським

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 червня 2021 21:22
Експерт назвав джерела походження інформації про відмову Байдена зустрічатися з Зеленським Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський
Автор: РБК-Україна

Джерел походження інформації щодо відмови президента США Джозефа Байдена зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським може бути, щонайменше, два.

Про це заявив екс-народний депутат, політичний експерт Ігор Луценко у Facebook.

"Анонімне джерело каже, що Зеленського Байден хотів запросити до себе перед зустріччю з Путіним, але передумав через те, що президент ініціював звільнення Коболєва. Тут можливі два варіанти", - пише Луценко.

Зокрема, за його словами, перший варіант - прояв лобізму Андрія Коболєва і Ігоря Коломойського. Водночас він звертає увагу, що це надто вже різна вагова категорія питань - "геополітика у Європі і якийсь дрібний керівник".

"Друга причина - США готові захищати Україну тільки тоді, коли одну з її монополій буде очолювати Коболєв", - додає Луценко.

У будь-якому разі він переконаний, що в США багатьом очевидно, що втрата України - це втрата для США Європи.

"Союз Німеччини, Росії та Китаю розчавить рештки впливу американців тут і зажене Британію в куток, Штати втратять статус глобального гегемона, світ повернеться до протистояння двох суперсил. Ми - ключ до цього всього, точніше, замок, котрий стримує зростання могутності авторитарних режимів та примкнувшої до них Німеччини", - резюмує експерт.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом. Лідери поговорили перед тим, як Байден зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві. Під час розмови Байден запевнив, що відстоюватиме суверенітет України.

Додамо, напередодні американський портал Axios повідомив, що Байден нібито передумав зустрічатися з Зеленським після зміни керівництва у "Нафтогазі".

Водночас Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що хоче зустрітися з Байденом до того, як американський президент поговорить з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Джозеф Байден Володимир Замана
NEWS
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС