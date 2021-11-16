Эксперт назвал главный сдерживающий фактор для выхода регионов Украины из "красной" зоны

Назван главный сдерживающий фактор для выхода регионов Украины из "красной" зоны. Это недостаточное количество тестирований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.
"В ряде регионов сдерживающим фактором для выхода из "красной" зоны является недостаточное количество тестирований", - отметил он.
Ганиченко сообщил, что коэффициент выявленных случаев превосходит 20%.
"А для того, чтобы регион вышел из "красной" зоны, каждый из 5 карантинных индикаторов должен находиться в норме", - отметил он.
Напомним, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми.
Отметим, в Украине по состоянию на сегодня, 16 ноября в "красной" зоне находится 18 регионов.