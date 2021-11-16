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Эксперт назвал главный сдерживающий фактор для выхода регионов Украины из "красной" зоны

Автор: Анастасия Рокитна

Назван главный сдерживающий фактор для выхода регионов Украины из "красной" зоны. Это недостаточное количество тестирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

"В ряде регионов сдерживающим фактором для выхода из "красной" зоны является недостаточное количество тестирований", - отметил он.

Ганиченко сообщил, что коэффициент выявленных случаев превосходит 20%.

"А для того, чтобы регион вышел из "красной" зоны, каждый из 5 карантинных индикаторов должен находиться в норме", - отметил он.

Напомним, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми.

Отметим, в Украине по состоянию на сегодня, 16 ноября в "красной" зоне находится 18 регионов.

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