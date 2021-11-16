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Експерт назвав головний стримуючий фактор для виходу регіонів України з "червоної" зони

Автор: Анастасія Рокитна

Названо головний стримуючий фактор для виходу регіонів України з "червоної" зони. Це недостатня кількість тестувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

"В ряді регіонів стримуючим фактором для виходу з "червоної" зони є недостатня кількість тестувань", - зазначив він.

Ганіченко повідомив, що коефіцієнт виявлених випадків перевершує 20%.

"А для того, щоб регіон вийшов із "червоної" зони, кожен із 5 карантинних індикаторів має перебувати в нормі", - зазначив він.

Нагадаємо, у KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими.

Зазначимо, в Україні станом на сьогодні, 16 листопада у "червоній" зоні перебуває 18 регіонів.

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