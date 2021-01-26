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Эксперт назвал формулу Тимошенко по уменьшению тарифов вдвое обоснованной

Киев, Вторник 26 января 2021 12:38
Эксперт назвал формулу Тимошенко по уменьшению тарифов вдвое обоснованной
Фото: газовая плита (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Юлия Тимошенко - единственная из оппозиции, кто дает властям конструктивные варианты решения тарифного кризиса, при этом ставит интересы людей выше собственных политических бонусов.

Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире "Апостроф TV".

"Она (Тимошенко, - ред.) с одной стороны, критикует власть, но с другой - дает конструктивные предложения. Сказать "мы готовы отозвать наш законопроект и подать его все вместе, мы готовы поделиться победой" - это очень сильный шаг. К тому же она отметила, что в законопроекте "Батькивщины" предусмотрен и газ украинской добычи, и транзитные мощности хранения, и 30% надбавки - то есть политик дает понятную и четко расписанную формулу. Это реально конструктивное решение", - считает политолог.

Такой подход, предполагает Саакян, не останется без внимания украинцев, уставших от беспомощности и растерянности власти.

"На этом "Батькивщина" может набрать несколько дополнительных пунктов к рейтингу, потому что тарифная тема резонирует всем", - убежден эксперт.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко призвала Верховную раду принять поданный "Батькивщиной" законопроект №1177, который позволит снизить цену газа для населения до 3 гривен за куб.

Документ предусматривает направление на нужды населения газа собственной добычи с 30% рентабельностью и газа из газовых хранилищ по летней цене закупки с учетом стоимости его хранения и транспортировки.

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