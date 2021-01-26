Експерт назвав формулу Тимошенко зі зменшення тарифів удвічі обґрунтованою

Юлія Тимошенко - єдина з опозиції, хто дає владі конструктивні варіанти розв’язання тарифної кризи, при цьому ставить інтереси людей вище власних політичних бонусів.
Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі "Апостроф TV".
"Вона (Тимошенко, - ред.), з одного боку, критикує владу, але з іншого - дає конструктивні пропозиції. Сказати "ми готові відкликати наш законопроект і подати його всі разом, ми готові поділитися перемогою" - це дуже сильний крок. До того ж вона зазначила, що в законопроекті "Батьківщини" передбачено і газ українського видобутку, і транзитні потужності зберігання, і 30% надбавок - тобто політик дає зрозумілу і чітко розписану формулу. Це реально конструктивне рішення", - вважає політолог.
Такий підхід, припускає Саакян, не залишиться поза увагою українців, стомлених від безпорадності й розгубленості влади.
"На цьому "Батьківщина" може набрати декілька додаткових пунктів до рейтингу, тому що тарифна тема резонує всім", - переконаний експерт.
Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко закликала Верховну раду ухвалити поданий "Батьківщиною" законопроект №1177, який дозволить знизити ціну газу для населення до 3 гривень за куб.
Документ передбачає направлення на потреби населення газу власного видобутку з 30% рентабельністю і газу із газових сховищ за ціною літньої закупки з урахуванням вартості його зберігання та транспортування.