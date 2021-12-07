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Эксперт назвал "Батькивщину" единственной политсилой, разрабатывающей механизмы выхода из кризисов

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 14:31
Эксперт назвал "Батькивщину" единственной политсилой, разрабатывающей механизмы выхода из кризисов Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине наблюдается серьезный внутриполитический кризис государственного управления. Разрабатывает механизмы выхода из кризисных ситуаций только "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Вадима Карасева во время круглого стола в "Интерфакс-Украина".

"Некоторые сегодняшние политики, представляющие власть, заигрались в большую политику. Видимо, это объясняется недостатком опыта, профессионализма, компетентности. Пока они внутри страны решают, кто главнее и круче, ослабляется геополитический иммунитет страны. Игра "против всех" ни к чему хорошему не приведет", - считает Карасев.

По словам эксперта, на этом фоне качественно выделяется лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которую не интересуют политические игры, ведь все ее внимание сосредоточено на глубинном анализе текущей ситуации в стране и поиске путей преодоления кризисных явлений.

"Сегодня главный политик - это тот, кто умеет объединять, а не разъединять. Если весь правящий класс и вся страна будет находиться в ситуации разъединения, то добром это не завершится. Здесь очень важно то, чем занимается Юлия Тимошенко, которая предлагает с позиции профессионализма и компетентности решать злободневные и серьезные задачи в области энергетического сектора, там действительно нужно искать выходы из кризиса, потому что пока масштабного энергокризиса нет, но он может появиться, пока уголь идет, но это точечное не системное разрешение кризиса", - подчеркнул политолог.

Резюмируя, он отметил, что в стране растет спрос на профессионалов и компетентных людей во всех областях жизни, увеличивается запрос на настоящих государственников, а не псевдополитиков, рассматривающих политику как игру или демонстрацию собственной крутости.

Напомним, Юлия Тимошенко назвала энергетический кризис искусственным и спровоцированным непрофессионализмом властных чиновников, которые вовремя и в достаточном количестве не снабдили страну газом и углем.

Для расследования этого преступного бездействия по инициативе лидера "Батькивщины" должна быть создана Временная следственная комиссия, которая будет изучать коррупционную деятельность "Нафтогаза".

Также Юлия Тимошенко озвучила План неотложных действий по спасению энергетики.

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