Эксперт: "Нафтогаз" может начать кампанию по дискредитации реформ и субъектов рынка газа

По мнению эксперта, "Нафтогаз" попытается отвлечь внимание общества от усиления положения компании

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" попытается отвлечь внимание общества от усиления монопольного положения компании, финансовых и управленческих провалов путем дискредитации процесса реформ газовой отрасли в Украине и его основных участников: парламента, Кабмина и НКРЭКУ. Такое мнение в эфире канала NewsOne высказал эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

"Думаю, "Нафтогаз" сейчас пойдет по пути обвинения всех и вся. Попыток дискредитации Кабинета министров, который не дает возможности спокойно двигаться, нового состава НКРЭ, который собрали, и он еще вздохнуть не успел, народа, который не понимает… Я боюсь, к тем сценариям, которые мы обсуждали, может добавиться еще сценарий тотального обвинения в неуспехах провалов реформ в газовой отрасли", - заявил он.

В частности, Землянский заявил, что "Нафтогаз Украины" пытается "полностью монополизировать рынок газа". Параллельно, под любым предлогом откладывается анбандлинг компании, считает эксперт.

Он отметил, что растут долги теплокоммунэнерго, а города отказываются от центрального теплоснабжения. Растут долги "Укртрансгаза" и сам "Нафтогаз Украины" не полностью рассчитывается с "Укргаздобычей". Руководству "Нафтогаза Украины" необходимо переложить ответственность на другие органы, добавил Землянский.

"За громкими заявлениями скрывается попытка укрепить свое положение на рынке и не проводить никаких реформ. Мы видим массу скандалов, которые происходят с теплокоммунэнерго и облгазами. С подачи "Нафтогаза Украины" идет искусственное наращивание долгов. Из-за этого в отрасли возникают большие финансовые проблемы. А в "Нафтогазе" уже открыто говорят, что хотят заняться распределением газа через своих агентов", - говорит Землянский.

По его мнению, "на Богдана Хмельницкого" в качестве одного из сценариев могут рассматривать возможность дискредитации действий Кабмина, нового состава НКРЭКУ и Еврокомиссии.

Как отмечает эксперт, только за прошедшую неделю произошло несколько знаковых событий.

Так, глава представительства Евросоюза Хьюг Мингарелли в Украине заявил, что решение Стокгольма не является причиной для отсрочки анбандлинга, на чем настаивало руководство "Нафтогаза". Мингарелли призвал Владимира Гройсмана уже в июне внести в Верховную раду соответствующий законопроект. Проведение анбандлинга и выделение "Укртрансгаза" в отдельную компанию лишит "Нафтогаз Украины" 2 -3 млрд долларов валютной выручки оператора ГТС.

Ранее Рада отклонила предложение об обязательной подаче обл- и горгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза". Таким образом, по мнению експерта, провалилась попытка "Нафтогаза" получить доступ к потребителям газа в Украине путем создания базы всех физических лиц – за создание базы, в которой бы содержалась конфиденциальная информация о потребителях газа, их семей, адресов проживания и материальном положении, депутаты голосовать не стали. Если бы парламент поддержал законодательную норму "Нафтогаза", то государственный монополист смог бы всем потребителям в случае малейшей задержки в оплате за газ начислять пени и штрафы, как он это уже делает в Киеве и других городах по теплу и горячей воде.