Експерт: "Нафтогаз" може почати кампанію по дискредитації реформ і суб'єктів ринку газу

На думку експерта, "Нафтогаз" спробує відволікти увагу суспільства від посилення становища компанії

Керівництво НАК "Нафтогаз України" спробує відволікти увагу суспільства від посилення монопольного становища компанії, фінансових і управлінських провалів шляхом дискредитації процесу реформ газової галузі в Україні та його основних учасників: парламенту, Кабміну і НКРЕКП. Таку думку в ефірі каналу NewsOne висловив експерт у сфері енергетики Валентин Землянський.

"Думаю, "Нафтогаз" зараз піде по шляху звинувачення всіх і вся. Спроб дискредитації Кабінету міністрів, який не дає можливості спокійно рухатися, нового складу НКРЕ, який зібрали, і він ще не встиг зітхнути, народу, який не розуміє... Я боюся, до тих сценаріїв, які ми обговорювали, може додатися ще сценарій тотального звинувачення в неуспіх провалів реформ в газовій галузі", - заявив він.

Зокрема, Землянський заявив, що "Нафтогаз України" намагається "повністю монополізувати ринок газу". Паралельно, під будь-яким приводом відкладається анбандлінг компанії, вважає експерт.

Він зазначив, що ростуть борги теплокомуненерго, а міста відмовляються від центрального теплопостачання. Ростуть борги "Укртрансгазу" і сам "Нафтогаз України" не повністю розраховується з "Укргазвидобуванням". Керівництву "Нафтогазу України" необхідно перекласти відповідальність на інші органи, додав Землянський.

"За гучними заявами ховається спроба зміцнити своє становище на ринку і не проводити ніяких реформ. Ми бачимо масу скандалів, які відбуваються з теплокомуненерго і облгазами. З подачі "Нафтогазу України" йде штучне нарощування боргів. Через це у галузі виникають великі фінансові проблеми. А в "Нафтогазі" вже відкрито говорять, що хочуть зайнятися розподілом газу через своїх агентів", - говорить Землянський.

На його думку, "на Богдана Хмельницького" в якості одного з сценаріїв можуть розглядати можливість дискредитації дій Кабміну, нового складу НКРЕКП і Єврокомісії.

Як зазначає експерт, тільки за минулий тиждень відбулося кілька знакових подій.

Так, глава представництва Євросоюзу Хюг Мінгареллі в Україні заявив, що рішення Стокгольму не є причиною для відстрочки анбандлвнга, на чому наполягало керівництво "Нафтогазу". Мінгареллі закликав Володимира Гройсмана, вже в червні внести у Верховну раду відповідний законопроект. Проведення анбандлінгу і виділення "Укртрансгазу" в окрему компанію позбавить "Нафтогаз України" 2 -3 млрд доларів валютної виручки оператора ГТС.

Раніше Рада відхилила пропозицію про обов'язкову подачу обл- і міськгазами інформації про всіх споживачів країни в єдину базу "Укртрансгазу". Таким чином, на думку эксперта, провалилася спроба "Нафтогазу" отримати доступ до споживачів газу в Україні шляхом створення бази всіх фізичних осіб – за створення бази, в якій би містилася конфіденційна інформація про споживачів газу, їх сімей, адрес проживання та матеріальному становищі, депутати не голосували. Якби парламент підтримав законодавчу норму "Нафтогазу", то державний монополіст зміг би всім споживачам у разі найменшої затримки в оплаті за газ нараховувати пені і штрафи, як він це вже робить у Києві та інших містах по теплу та гарячу воду.