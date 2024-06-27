Експерт про можливу відправку військ КНДР в Україну: закінчиться сумно для Пхеньяна

За його словами, якщо росіяни залучать до бойових дій в Україні північних корейців, то приховати це буде неможливо. Ймовірно, хтось із громадян КНДР потрапить у полон чи на відео в мережі.

Нарожний також прокоментував інформацію у ЗМІ про можливе відправлення на тимчасово окуповані території України будівельні та інженерні сили КНДР.

За його словами, якщо українські сили в теорії вдарять по залізничних шляхах і зачеплять громадян Північної Кореї, то режим диктатора Кім Чен Ина може нафантазувати, що це "оголошення війни" і відправити бойові підрозділи.

Такий крок, наголосив Нарожний, закінчиться сумно для Північної Кореї. Одна з причин - невелика армія у КНДР.

"Тобто у них своїх проблем достатньо. Взяти і відправити якусь значну кількість солдатів, там десятки чи сотні тисяч, глибоко теоретично вони можуть, тому що у них є ці солдати. Тому що Північна Корея, як і будь-яка диктатура, готується до війні, але питання у тому, чи готові вони піти на цей крок. Відправити якісь боєздатні підрозділи і тоді Південна Корея знатиме, що умовно КНДР має там "мінус" 20 або 50 тисяч солдатів", - додав експерт.

На його думку, таке рішення Північної Кореї малоймовірне.