Эксперт: Минфин манипулирует регламентом Кабмина в угоду лотерейному монополисту

Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг лотерей

Министерство финансов Украины пытается заставить ряд других органов исполнительной власти согласовать документ, который прямо нарушает действующее законодательство Украины. Такое мнение в блоге высказала кандидат юридических наук, эксперт лотерейного рынка Зоряна Топорецкая.

"Минэкономики, Антимонопольный комитет и Государственная регуляторная служба не согласовали этот проект (лицензионных условий для лотерейного рынка) из-за ряда положений, которые прямо нарушают действующее законодательство Украины (Законы Украины "О санкциях", "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О государственных лотереях в Украине"), и монополизируют лотерейный рынок в пользу одной частной компании без обязательств платить налоги и без контроля оборота средств", - отмечает Топорецкая.

По ее оценке, Министерство финансов решило пойти наиболее простым путем: зачем дорабатывать и так "идеальный" документ, ведь лучше заставить все органы согласовать его в редакции мая 2017 года, манипулируя регламентом Кабмина. При этом ведомство это делает вопреки поручению первого вице-премьер-министра Степана Кубива, который дал поручение именно доработать проект Лицензионных условий и уже доработанным согласовать со всеми государственными органами.

"Минфин в своем письме № 06010 - 10 - 13/5605 от 28.02.2018 требует от АМКУ срочно согласовать проект постановления об утверждении лицензионных условий в редакции мая 2017 года. Основание для такого срочного требования - §37, п. 3 Регламента КМУ: "Свою позицию относительно проекта акта Кабинета Министров руководитель заинтересованного органа доводит до сведения разработчика путем направления письма, к которому прилагается завизированный им проект акта, а также замечания, в случае их наличия. При наличии замечаний проект визируется с замечаниями", - поясняет Зоряна Топорецкая.

Эксперт считает, что, исходя из логики Министерства финансов, возникает абсурдная ситуация: госорганы, получив любой, даже самый бредовый проект регуляторного акта, обязаны его согласовать: "То есть Минфин может написать там что угодно: нормы, прямо нарушающие Конституцию Украины, международные договоры, законы и тому подобное. Например, завтра Минфин разработает новый проект, где в целях "защиты интересов Украины", будет норма, что лицензии выдаются только компаниям, название которых начинается на букву "У", и запрещено их выдавать компаниям, название которых начинается на буквы "М", "П" или "Т".

Она прогнозирует, что в случае с лицензионными условиями для лотерейного рынка все может закончиться коллективной безответственностью.

"Наверное, именно будучи уверенным в своей безнаказанности, Минфин так активно проталкивает монополию единого частного оператора и позволяет себе не выполнять прямые поручения вице-премьера о необходимости доработки лицензионных условий и их повторного согласования со всеми органами. Ведь никто не понес ответственности за уничтожение лотерейного рынка в течение последних трех лет и ежегодного недополучения бюджетом Украины 4-5 млрд грн", - резюмирует эксперт.