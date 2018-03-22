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Эксперт: Минфин манипулирует регламентом Кабмина в угоду лотерейному монополисту

НовостиЭкономика    22.03.2018 - 16:40
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг лотерей

Министерство финансов Украины пытается заставить ряд других органов исполнительной власти согласовать документ, который прямо нарушает действующее законодательство Украины. Такое мнение в блоге высказала кандидат юридических наук, эксперт лотерейного рынка Зоряна Топорецкая.

"Минэкономики, Антимонопольный комитет и Государственная регуляторная служба не согласовали этот проект (лицензионных условий для лотерейного рынка) из-за ряда положений, которые прямо нарушают действующее законодательство Украины (Законы Украины "О санкциях", "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О государственных лотереях в Украине"), и монополизируют лотерейный рынок в пользу одной частной компании без обязательств платить налоги и без контроля оборота средств", - отмечает Топорецкая.

По ее оценке, Министерство финансов решило пойти наиболее простым путем: зачем дорабатывать и так "идеальный" документ, ведь лучше заставить все органы согласовать его в редакции мая 2017 года, манипулируя регламентом Кабмина. При этом ведомство это делает вопреки поручению первого вице-премьер-министра Степана Кубива, который дал поручение именно доработать проект Лицензионных условий и уже доработанным согласовать со всеми государственными органами.

"Минфин в своем письме № 06010 - 10 - 13/5605 от 28.02.2018 требует от АМКУ срочно согласовать проект постановления об утверждении лицензионных условий в редакции мая 2017 года. Основание для такого срочного требования - §37, п. 3 Регламента КМУ: "Свою позицию относительно проекта акта Кабинета Министров руководитель заинтересованного органа доводит до сведения разработчика путем направления письма, к которому прилагается завизированный им проект акта, а также замечания, в случае их наличия. При наличии замечаний проект визируется с замечаниями", - поясняет Зоряна Топорецкая.

Эксперт считает, что, исходя из логики Министерства финансов, возникает абсурдная ситуация: госорганы, получив любой, даже самый бредовый проект регуляторного акта, обязаны его согласовать: "То есть Минфин может написать там что угодно: нормы, прямо нарушающие Конституцию Украины, международные договоры, законы и тому подобное. Например, завтра Минфин разработает новый проект, где в целях "защиты интересов Украины", будет норма, что лицензии выдаются только компаниям, название которых начинается на букву "У", и запрещено их выдавать компаниям, название которых начинается на буквы "М", "П" или "Т".

Она прогнозирует, что в случае с лицензионными условиями для лотерейного рынка все может закончиться коллективной безответственностью.

"Наверное, именно будучи уверенным в своей безнаказанности, Минфин так активно проталкивает монополию единого частного оператора и позволяет себе не выполнять прямые поручения вице-премьера о необходимости доработки лицензионных условий и их повторного согласования со всеми органами. Ведь никто не понес ответственности за уничтожение лотерейного рынка в течение последних трех лет и ежегодного недополучения бюджетом Украины 4-5 млрд грн", - резюмирует эксперт.

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Теги: лотереи
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